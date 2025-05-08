سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)

كشفت الفنانة سهير رمزي، سر ارتدائها الحجاب في فترة معينة وهل كان الشيخ محمد متولي الشعراوي وراء ذلك.

وقالت الفنانة سهير رمزي، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي لم يكن السبب في ذلك حسبما أشيع من قبل البعض، مؤكدة أنها هي من أخذت قرار الحجاب دون تفكير نهائيًّا.

وأضافت سهير رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها قابلت الشيخ الشعراوي بعد ارتدائها الحجاب، ووقتها أتى لها شعور معين أن تكون قريبة من الله وتبعد لفترة معينة عن مجال التمثيل، وأن الحجاب فريضة ولم تحزن من نفسها بعدما خلعته ولكن السن والوقت له أحكامه، والحجاب بالنسبة لها يكون داخليًّا وليس خارجيًا، مثل حجاب التفكير والفرحة والإنسانيات.

وعن علاقتها بأخواتها أشارت سهير رمزي، إلى أنها رفضت ميراث والدها كونها لم تره حيث قام بطلاق والدتها قبل أن تُولد، متابعة "والدي ما صرفش عليَّ، وأنا شُفته مرة واحدة وعمري 13 سنة، وصلتي انقطعت مع إخوتي بعد موضوع الميراث، وما أعرفش عنهم حاجة خالص".

واختتمت سهير رمزي حديثها قائلة إن والدها كان بيرفض يقابني علشان بشتغل في الفن، وكنت محتاجة ليه هو مش للفلوس، وولاده همَّ اللي أولى مش أنا، وبحب آخد الحاجة اللي من حقي وما آخدش ميراث والدي لأني ما شُفتهوش ولا أعرفه، وفي ناس أحق بالميراث ده مني وما حدش أجبرني".

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