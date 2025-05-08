قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية

في تطور جديد لواقعة اعتداء معلم لغة عربية على طالبة وإحداث إصابتها أسفل العين بمدرسة الحرية نبروه في محافظة الدقهلية، أقدمت أسرة الطالبة على التنازل عن المحضر أمام النيابة العامة في محافظة الدقهلية.

جاء ذلك بعد ساعات من تحرير والد الطالبة أحمد فؤاد القللي محضر بمركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية ضد معلم لغة عربية بالحصة في مدرسة الحرية يدعى “أشرف.ع.ا” اتهم خلاله بالاعتداء على طفلته داخل المدرسة وأحدث ما بها من إصابات.

وتم إخلاء سبيل المعلم بعد تنازل الأب أمام النيابة العامة رأفة بمستقبله.

وكان المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية أعلن فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء معلم على تلميذة داخل مدرسة الحرية بمدينة نبروه.

وكشفت التحقيقات ارتكاب المدرس الواقعة وبسؤال المعلم في التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة وأنه لم يقصد الضرب.

وعلى الفور تم اتخاذ قرار عاجل بالاستغناء عن المعلم كونه معلمًا بالحصة وعدم قبوله بأي مدرسة مرة أخرى.

وأوضح والد الطفلة عدم تنازله عن حق ابنته وقام بتحرير محضر بمركز شرطة نبروه اتهم خلاله المعلم بالاعتداء على ابنته داخل المدرسة.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة نشرها حساب يحمل اسم محمد السيد القللي عبر "فيس بوك"، تضمنت صورة لابنته وهي مصابة بكدمة واضحة أسفل العين، قال إنها نتيجة اعتداء من مدرس داخل مدرسة الحرية بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكتب القللي في تدوينته: "أنا عاوز واحد محترم يرد عليَّ ويقول لي ده يرضي مين؟"، مرفقًا صورة أخرى قال إنها للمدرس المتهم بالتعدي على الطفلة.

وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على منصات التواصل، وسط مطالبات بالتحقيق العاجل ومحاسبة المسؤول عن الاعتداء.

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