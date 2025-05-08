وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي مرهون بهذه الخطوة

علق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية على ارتفاع الأسعار في الأسواق، مشددًا على أن الوزارة تعتمد في المقام الأول على الإتاحة كأداة للرقابة، قائلًا: "كلما وفرنا السلع بأسعار مناسبة وميسرة، سيضطر المتلاعبون إلى الالتزام بالأسعار".

تطبيق رادار الأسعار

كما أعلن الوزير خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، بدء العمل رسميًّا بتطبيق "رادار الأسعار"، وهو تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ عن السلع مرتفعة السعر عبر تصويرها وتحديد موقعها، بينما تقوم الوزارة بتحليل البيانات والرد بتوجيه المواطن لأماكن توفر السعر الأفضل.

وأشار إلى أن نحو 4000 مواطن شاركوا في النسخة الأولية للتطبيق، داعيًا إلى التوسع في استخدامه، ومؤكدًا أن الرقابة التموينية ستظل مستمرة، من خلال الحملات والالتزام بإلزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات.

ملف التحول الي الدعم النقدي

وعن ملف الدعم النقدي، أوضح الدكتور فاروق أن التحول نحو الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لنظام "الكارت الموحد"، مؤكدًا أن العمل بدأ بالفعل في محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي، في إطار تنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.

وأكد أن النقاش حول الدعم النقدي مستمر ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن اتخاذ أي قرار سيكون بناءً على نتائج التنقيح والتجربة العملية لتطبيق الكارت.

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