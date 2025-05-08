بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

نفى مصدر مطلع بـجامعة القاهرة، صحة القائمة المنتشرة بين أولياء الأمور والطلاب لمصروفات جامعة القاهرة الأهلية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن القائمة المزعومة لمصروفات كليات جامعة القاهرة الأهلية غير صحيحة بالمرة، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تعلن حتى الآن المصروفات الرسمية للجامعة.

وأوضح المصدر، أن الجامعة لن تعلن تفاصيل مصروفات الكليات والبرامج الدراسية، إلا بعد بدء القبول الفعلي بها.

وكانت جامعة القاهرة، قد أعلنت بدء التسجيل المبكر للالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية، للعام الدراسي المقبل 2025/2026، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، بمقر الجامعة بوصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

تداول قائمة بمصروفات جامعة القاهرة الأهلية على مواقع التواصل

كانت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت قائمة بمصروفات كليات جامعة القاهرة الأهلية وجاءت كالتالي:

الطب البشري 240 ألف جنيه.

طب الأسنان من 170 إلى 180 ألف جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية 120 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 120 ألف جنيه.

حاسبات ومعلومات 90 ألف جنيه.

الكليات الأدبية (اقتصاد وتربية وإعلام وحقوق) 60 ألف جنيه.

جامعة القاهرة تحذر من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل

وأصدرت جامعة القاهرة بيانا أهابت خلاله بالمهتمين بالشأن الأكاديمي عدم الانسياق وراء الصفحات الإلكترونية التي تنتحل اسم وشعار "جامعة القاهرة الأهلية" على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "فيسبوك" أو "يوتيوب" أو "واتساب" أو غيرها من المنصات.

وأكدت الجامعة أنها لا تمتلك في الوقت الراهن أي حسابات رسمية باسم "جامعة القاهرة الأهلية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي صفحة تُدار تحت هذا الاسم أو تنشر أخبارًا ومعلومات منسوبة إليها تُعد منتحلة للصفة، وسوف تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها، حفاظًا على اسم المؤسسة ومصداقيتها، ومنعًا لتضليل الرأي العام أو تداول معلومات غير صحيحة.

التخصصات والبرامج الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، عن بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/ 2026، في التخصصات الآتية:

قطاع العلوم الصحية

بكالوريوس الطب والجراحة

بكالوريوس طب الأسنان

بكالوريوس الصيدلة – صيدلة إكلينيكية

بكالوريوس علاج طبيعي

بكالوريوس التمريض

قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية

أولا: الهندسة

بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الطاقة المتجددة

بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام

بكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية

ثانيا: الحاسبات والذكاء الاصطناعي

بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني

بكالوريوس هندسة البرمجيات

بكالوريوس الذكاء الاصطناعي

ثالثا: العلوم

بكالوريوس التقنية الحيوية

بكالوريوس الكيمياء الحيوية (الميكروبيولوجي)

بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية

قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

أولا: إدارة الأعمال

بكالوريوس إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية

بكالوريوس المحاسبة باللغة الإنجليزية

بكالوريوس التأمين باللغة الإنجليزية

ثانيا: اقتصاد وعلوم سياسية

بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات

بكالوريوس اقتصاد التكنولوجيا المالية

بكالوريوس العلوم الاجتماعية الرقمية

بكالوريوس السياسات العامة

بكالوريوس السياسات الدولية والأمنية

بكالوريوس دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط

ثالثا: الإعلام

بكالوريوس الإعلام

رابعا: الحقوق

ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية

خامسا: التربية والطفولة المبكرة

بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة

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