مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد المصري وموقعة مان يونايتد وأتلتيك بلباو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي، وكأس الأمم الإفريقية للشباب، وغيرها من المسابقات.

وتقام اليوم الخميس المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي × المصري البورسعيدي - 8 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في أمم إفريقيا للشباب

السنغال × الكونغو الديمقراطية - 6 مساء | بي إن سبورت 6

إفريقيا الوسطى × غانا - 6 مساء | بي إن سبورت 8

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

جليمت × توتنهام - 10 مساء | بي إن سبورت 2

مانشستر يونايتد × أتلتيك بلباو - 10 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي × يورجوردينس - 10 مساء | بي إن سبورت 4

فيورنتينا × ريال بيتيس - 10 مساء بي إن سبورت 3

مباريات اليوم في كأس مصر لكرة السلة

الأهلي × الاتحاد السكندري - 9:30 مساء | أون سبورت 2

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