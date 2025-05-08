أخيرا، الإعلان رسميا عن موعد جنازة الإعلامي صبحي عطري وأسرته توجه نداء

كشفت عائلة الإعلامي الراحل صبحي عطري، الذي وافته المنية فجأة يوم الجمعة 18 أبريل 2025 في برلين – ألمانيا، عن موعد مراسم التشييع والدفن بعد استكمال إجراءات نقل الجثمان إلى دولة الإمارات.

موعد تشييع جنازة الإعلامي صبحي عطري

وقررت العائلة إقامة جنازة الراحل في مدينة دبي يوم الجمعة 9 مايو 2025، بحيث سيتم تشييعه إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجمعة مباشرة، بحضور الأهل والأصدقاء وزملائه في الوسط الإعلامي.

تقبل العزاء يومي الجمعة والسبت

أوضحت العائلة أنها ستستقبل التعازي يومي الجمعة والسبت، 9 و10 مايو، ضمن أوقات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، داعية الجميع إلى مشاركتها الدعاء للفقيد والترحم عليه.

رحيل مفاجئ ترك أثرًا كبيرًا

توفي بشكل مفاجئ وصادم الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري عن عمر يناهر الـ 48 عامًا جراء سكتة قلبية، وهو نفس العمر غالبًا الذي مات فيه والده بالسكتة، عقب مسيرة مهنية متميزة بمجال العمل التليفزيوني وإعداد وتقديم البرامج الحوارية.



كان خبر وفاة الإعلامي صبحي عطري قد فُجع به الوسط الإعلامي والفني في العالم العربي، بعد أن أُعلن وفاته المفاجئة في أثناء وجوده في ألمانيا.

وقد لاقى نبأ رحيله تفاعلًا واسعًا وحالة من الحزن بين زملائه ومحبيه.

دعوات بالرحمة والمغفرة

اختتمت العائلة بيانها بالدعاء للفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أيهم عطري شقيق الإعلامي الراحل كشف عن سبب عدم دفن جثمانه رغم وفاته في 18 أبريل الماضي.

قال أيهم عطري في تصريحات تليفزيونية، إنه سيتخذ إجراءات قانونية حيال كل من روًّج أخبارًا كاذبة بشأن شقيقه الراحل، مشيرًا إلى أن أسباب تأخر عودة الجثمان من ألمانيا يتعلق ببعض الإجراءات حيث يوجد شقيقه الصغير هناك ويتعامل وفق القوانين والإجراءات المتبعة.

وأضاف شقيق صبحي عطري: وأنا هنا في دبي لمتابعة الموضوع لحين انتهاء أوراق الجهة المسؤولة، ونتمنى وجود مساعدة فعلية وقوية لنقل الجثمان من ألمانيا.

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