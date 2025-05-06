أخبار الفن اليوم: تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى بالإسكندرية.. أحمد سعد يشعل حفل العراق في حضور ساويرس.. وظافر العابدين يتعاقد على السلم والثعبان 2

شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:



بحضور نجيب ساويرس، أحمد سعد يشعل أجواء العراق في حفل افتتاح المشروع المصري "مدينة الورد"

أشعل النجم أحمد سعد حفلًا غنائيًّا ضخمًا بالعاصمة العراقية بغداد بحضور عدد كبير من شعب العراق وعدد كبير من المصريين في افتتاح مشروع مدينة الورد في بغداد لرجل الأعمال نجيب ساويرس.



وقدم أحمد سعد مجموعة كبيرة من أغانيه الحديثة والسابقة منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع وحبيبنا وصدقيني" وغيرها من الأغنيات كما حرص على مداعبة الجمهور العراقي والمصري الموجود بالحفل ولبى عدد من الطلبات الخاصة بغناء بعض الأغنيات كما غني أغنيتين باللهجة العراقية أشعل بهما الحفل بشكل كبير.

تواجه ليسا، عضوة فرقة الكيبوب بلاك بينك، انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ميت جالا، والتي ارتدتها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو، حيث ظهرت نجمة فيلم "اللوتس الأبيض" وهي ترتدي ملابس داخلية تحمل صورة شخصية للناشطة الحقوقية روزا باركس.



ماذا ارتدت ليسا في الميت جالا؟

في ليلة حفل ميت جالا، ارتدت ليسا بدلة من القماش الشبكي مرصعة باللؤلؤ، مع عقد من اللؤلؤ وسلسلة ذهبية كحزام. وبينما طُرزت الوجوه على القماش، تعرضت مغنية البوب ​​الكوري لانتقادات لارتدائها ملابس داخلية تحمل صور شخصيات بارزة، وخاصة روزا باركس.

شيعت، منذ قليل، جنازة الفنان الراحل نعيم عيسى من مسجد المنارة بالإسكندرية بعد انتهاء صلاة الجنازة، على أن يُنقل جثمانه إلى مدفن العائلة بالمنارة حيث يُوارى الثرى.



وفاة الفنان نعيم عيسى

وودع الوسط الفني، أمس، الفنان نعيم عيسى عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفاليتها السنوية بمناسبة عيد العمال لتكريم عدد من الفنانين والعاملين المتميزين تشجيعًا لهم على مواصلة العطاء وحثهم على بذل المزيد من الجهد ودفع عجلة الإنتاج للإرتقاء بالوطن وشهدها السيد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام.



احتفالية دار الأوبرا بعيد العمال

وخلال الاحتفالية قال الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا نحتفل اليوم بعيد العمال ونكرم جهود عدد من أبنائها عماد هذا الصرح الثقافي العظيم والذين يبنون بأفكارهم وسواعدهم أمجاد الحاضر والمستقبل، وأضاف أن العمل رسالة نبيلة تستحق التقدير والإحترام لذلك دعونا نجدد العهد لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتبقى الأوبرا صرحًا لنشر الفنون والثقافة وواجهة حضارية متفردة لمصر، وتوجه بالشكر للجميع ثم قام بتكريم 13 فنان، 4 مديرون للفرق و31 إدارى.

كشف المخرج هاني خليفة عن تفاصيل تغيير مشهد من مشاهد نهاية فيلم مني زكي الأخير 404



ندوة فيلم مني زكي في المركز الكاثوليكي

وقال هاني خليفة خلال ندوة فيلم 404 ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي: “في مشهد اتغير اللي هي لما حصلها مشاكل في الطيارة وهما رايحين الحرم فالبطلة بتضطر تسيب العائلة”.

انضم النجم التونسي ظافر العابدين إلي الفيلم المنتظر “السلم والثعبان: أحمد وملك”، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل في منتصف شهر يوليو، تمهيدًا لطرحه في دور العرض بمصر والدول العربية خلال العام الجاري.



وقصة "السلم والثعبان: أحمد وملك" لن تكون امتدادا للجزء الأول، بل ستكون قصة جديدة بشخصيات جديدة ولكن من نفس روح الجزء الأول. وسوف يناقش الفيلم العلاقات العاطفية بشكل عصري وشبابي.



وظافر العابدين يشارك كضيف شرف بالفيلم، حيث يجسد شخصية رجل أعمال تربطه علاقة عاطفية ببطلة القصة، أسماء جلال إلا أنه يقرر السفر خارج مصر والاستقرار بإحدى الدول الأجنبية، لتنتهي قصة حبهما.

احتفلت الفنانة رنا رئيس مساء أمس بحفل زفافها وسط أجواء مبهجة جمعت الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني، لتبدأ فصلًا جديدًا في حياتها الشخصية.



وخطفت رنا الأنظار بفستان زفاف أنيق عكس ذوقها الراقي وملامحها الرقيقة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رنا بفستان الزفاف، فقد سبق أن أطلت على جمهورها عروسًا في مشاهد من عدة أعمال درامية وجائت إطلالاتها كعروسة مميزة دوما.

كشف الماكيير محمد عشوب، عن تفاصيل مشروع زواج بين الفنان أحمد زكي والمطربة الجزائرية وردة، وسر رفض ورده الزواج به ووصفه بـ"المجنون".



وقال محمد عشوب خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: "النجم أحمد زكي عرض عليَّ أن يتزوج وردة وأن أتحدث معها في ذلك الأمر، وفي اليوم الثاني المتفق عليه بأن نذهب معًا لمقابلتها، اتصل به، لكن لم يرد عليه وذهبت إلى غرفته في الفندق ولم أجده.

وأضاف أن المطربة وردة، رفضت الزواج بأحمد زكي وقالت إنه شخص مجنون، ولا تستطيع أن تتزوجه خاصة بعدما تزوجت الملحن بليغ حمدي وزوجها جمال قصري.

تامر حسني وبسمة بوسيل، رغم هجومها عليه ورغم اعتراف جليلية المغربية بقصة علاقتهما، بشكل مفاجئ ظهر نجم الجيل تامر حسني، بصحبة الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في أول حضور وتجمعا معًا للمرة الأولى، بعد الطلاق بينهما.



أول لقاء بين تامر حسني وبسمة بوسيل

ووثق تامر حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يوثق حضوره برفقة بسمة أطفالهما الثلاثة "تاليا"، و"أماليا"، و"آدم"، وذلك في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيهما "تاليا" و“أماليا” حيث دارت أحاديث ونقاشات الجمهور في الساعات القليلة الماضية، مثيرًا العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان الثنائي الفني المنفصل زوجيًّا يحتفلان فقط بعيد ميلاد نجلتيهما أم إن صفحة الخلافات بينهما قد طويت، ويسطران فصلًا جديدًا في علاقتهما، يؤشر إلى العودة للحياة الزوجية من جديد؟

كشفت ريهانا عن حملها بمولودها الثالث من مغني الراب آيساب روكي في حفل ميت جالا لعام 2025 يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو.



حمل المغنية ريهانا

في حين لم تظهر ريهانا بعد على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، وسائل الإعلام للمغنية أثناء استعدادها لحضور الحدث في الشارع بمظلتها وبطنها التي يبدو عليها الحمل وتظهر من ملابسها الزرقاء.

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