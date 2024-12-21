السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حاول إنهاء حياتهما معًا، قصة حب نجلاء فتحي وأحمد زكي

أحمد زكي ونجلاء فتحي
أحمد زكي ونجلاء فتحي

كثيرًا ما يخفى عالم الفنن قصصًا عن كبار النجوم، ومن القصص التي أفصح عنها الماكيير الشهير محمد عشوب في تصريحات سابقة قصة حب "نجلاء فتحي وأحمد زكي". 

 

 

فبعد تعرفهما بدأت قصة الحب بينهما، وكان قد حدد موعد الزفاف، ولكن الراحل أحمد زكي، هرب قبل موعد الحفل، وسط حالة من الصدمة للحضور والعروس، وهو ما دفع "نجلاء" لإنهاء علاقتها به، ومن ثم إعلان خطبتها على شخص من أقربائها على حد قول الماكيير محمد عشوب.

وقال عشوب: "عندما علم زكي بأمر خطوبة نجلاء فتحي، تملكته حالة من الغضب، وعلى الفور حاول التواصل معها، لكنها رفضت التواصل".
 

 

مقابلة أحمد زكي ونجلاء فتحى بعد خطبتها


وتابع: “بعد محاولات كثيرة من الفنان أحمد زكي للتواصل مع نجلاء فتحي، رضخت الأخيرة لقراره واتفقت على مقابلته، ”لما وافقت تقابله عدى عليها بالعربية وعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي قلب العربية بيها وبنفسه كان عاوز ينهي حياتهما مع بعض ووقتها تعرض للكسر"، وبعد هذا الحادث انتهت علاقة أحمد زكي والجميلة نجلاء فتحي للأبد.



ويعتبر فيلم "إسكندرية ليه" هو أول عمل جميع نجلاء فتحي وأحمد زكي، وشارك الثنائي في أعمال بعد ذلك منها فيلم " أحلام هند وكاميليا "  وفيلم "سعد التيتم".

 

قدمت نجلاء فتحي ما يزيد على 90 عملا فنيا منوعا بين السينما والدراما منذ دخولها عالم الفن، وكانت بدايتها عندما اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها، وأسند إليها دورا في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966.


أعمال نجلاء فتحي

ومن أعمالها "أقوى من الأيام، إسكندرية ليه، غدًا سأنتقم، العاطفة والجسد، دمي ودموعي وابتسامتي، نص ساعة جواز، غرام تلميذة، المجانين الثلاثة، أختي، أنف وثلاث عيون،، بدور، الوفاء العظيم، أذكريني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد زكي نجلاء فتحى عيد ميلاد نجلاء فتحي الماكير محمد عشوب اخبار الفن

مواد متعلقة

اختار اسمها العندليب، قمر الزمان نجلاء فتحي في عيد ميلادها
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

اختيار أسعد الشيباني وزيرا للخارجية في حكومة سوريا المؤقتة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

الأهلي يكشف موقف مشاركة أشرف داري وطاهر محمد بمباراة الغد

منوعات

المزيد

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل أحمد الشرع الملقب بالجولاني إلى الدول العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة

المزيد
الجريدة الرسمية