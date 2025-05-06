الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تشييع جثمان الفنان الراحل نعيم عيسى بالإسكندرية

نعيم عيسى، فيتو
نعيم عيسى، فيتو

 شيعت، منذ قليل، جنازة الفنان الراحل نعيم عيسى من مسجد المنارة بالإسكندرية بعد انتهاء صلاة الجنازة، على أن يُنقل جثمانه إلى مدفن العائلة بالمنارة حيث يُوارى الثرى.

 

وفاة الفنان نعيم عيسى

 وودع الوسط الفني، أمس، الفنان نعيم عيسى عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.   

ويعد نعيم عيسى من نجوم المسرح الذين تركوا بصمة مميزة، فولد نعيم عيسى، بحي الجمالية بالقاهرة في السادس من شهر  يناير 1933، والتحق للعمل بقصور الثقافة، وقدم عدد من الأعمال المسرحية بمدينة الإسكندرية بعدما انتقل للعيش بها، التي تميز خلالها، وكذلك المسرح العسكرى البحرى.      

 

التحق نعيم عيسى بعدها بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات، حيث كان يعيش بين القاهرة والإسكندرية.      

ولعل أبرز الأعمال المسرحية التي شارك في بطولتها، مسرحية “ريا وسكينة” و"المتزوجون" و“الواد سيد الشغال” و“فارس بني خيبان” وغيرها.     

وقدم نعيم عيسى بعض الأدوار التي يتذكرها الجمهور في الأعمال السينمائية، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية مع الفنان عادل إمام، ومن بينها فيلم “رمضان فوق البركان” و“خلي بالك من عقلك” و“الهلفوت” و"كراكون في الشارع" و“المتسول” و“مين فينا الحرامي”.

وكان آخر عمل فني شارك فيه الفنان نعيم عيسى هو فيلم “حسن دليفرلي” الذي تم إنتاجه عام 2016.   

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