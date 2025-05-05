الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

لحظات رومانسية لـ رنا رئيس وعريسها بحفل زفافهما

رنا رئيس، فيتو
رنا رئيس، فيتو

خضعت الفنانة الشابة رنا رئيس لجلسة تصوير رومانسية مع عريسها، قبل بدء مراسم حفل زفافهما، المقام بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.

وظهرت رنا بإطلالة أنيقة بفستان أبيض طويل، وتحمل في يدها باقة من الورود، كما ارتدي عريسها “بدلة” مكونة من بنطال أسود اللود ومعطف أبيض.

زفاف الفنانة رنا رئيس 

وكانت رنا رئيس الدعوة وجهت لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، مع التأكيد بأن الدعوة شخصية، خوفًا من تسلل البعض إلى قاعة الحفل وإحداث حالة من الهرج والمرج.

 

واحتفلت رنا رئيس منذ عدة أيام، بليلة الحنة داخل منزلها، وحضر الحفل عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني، كما عقدت قرانها في شهر رمضان الماضي، بعد أن انتهت من تصوير دورها في مسلسل “سيد الناس”.

 

وكانت الفنانة رنا رئيس، كشفت عن مواصفات فتى أحلامها في شريك حياتها، وقالت إنها ليست متعلقة بمواصفات محددة في شريك حياتها، لكنها تحب الرجل الذي يكون خفيف الظل، ويمتلك حس فكاهة.

 

مسلسل سيد الناس

جدير بالذكر أن الفنانة رنا رئيس قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “سيد الناس”، مع عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وسلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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رنا رئيس الفنانة الشابة رنا رئيس الفنانة رنا رئيس

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