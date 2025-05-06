المخرج هاني خليفة يكشف تفاصيل تغيير نهاية فيلم 404 (صور)

كشف المخرج هاني خليفة عن تفاصيل تغيير مشهد من مشاهد نهاية فيلم مني زكي الأخير 404

ندوة فيلم مني زكي في المركز الكاثوليكي

وقال هاني خليفة خلال ندوة فيلم 404 ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي:" في مشهد اتغير اللي هي لما حصلها مشاكل في الطيارة وهما رايحين الحرم فالبطلة بتضطر تسيب العائلة

بينما قالت المنتجة شاهيناز العقاد:" أنا انبهرت بالسيناريو والفيلم ده جالي في 2018 وتحمست للسيناريو علي الفور كان فظيع ودا ذوقي والفن عندنا متنوع



قصة فيلم رحلة 404

وتدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

ويشارك فيلم "الرحلة 404" فى مهرجان جمعية الفيلم، الذى يُكرم أيضًا الفنانة منى زكى فى دورته الـ51.

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