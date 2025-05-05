الإثنين 05 مايو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض

نعيم
نعيم

توفي منذ قليل الفنان نعيم عيسى بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا. 

وكانت ابنة نعيم عيسى أعلنت عن تدهور حالة والدها الصحية، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": “والدي أصيب بالتهاب رئوي شديد، بالإضافة إلى وجود فيروس في الدم، ودخل المستشفى منذ أكثر من 20 يومًا لإجراء عملية، ولكن حالته غير مستقرة، ولذلك تم نقله إلى مستشفى آخر”.

وكان مصدر مقرب من نعيم عيسى أكد في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن الأطباء المعالجين لحالته هم من طلبوا إجراء عملية شق حنجري لإدخال أجهزة التنفس الصناعي ومساعدته على التنفس، خاصة أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

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أزمة نعيم عيسي الفنان نعيم عيسى ابناء نعيم عيسى

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