بحضور نجيب ساويرس، أحمد سعد يشعل أجواء العراق في حفل افتتاح أحد المشروعات المصرية

أشعل النجم أحمد سعد حفلًا غنائيًّا ضخمًا بالعاصمة العراقية بغداد بحضور عدد كبير من شعب العراق وعدد كبير من المصريين في افتتاح أحد المشروعات المصرية المتخصصة.

وقدم أحمد سعد مجموعة كبيرة من أغانيه الحديثة والسابقة منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع وحبيبنا وصدقيني" وغيرها من الأغنيات كما حرص على مداعبة الجمهور العراقي والمصري الموجود بالحفل ولبى عدد من الطلبات الخاصة بغناء بعض الأغنيات كما غني أغنيتين باللهجة العراقية أشعل بهما الحفل بشكل كبير.

وشهد الحفل وجود المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري الشهير ومالك المشروع المصري الجديد بالعراق، وحرص "سعد" على تقديم التحية لساويرس على مسرح الحفل وداعبه حيث قال له "إن الفرفشة تحل أينما يحل ساويرس".

ويستعد النجم أحمد سعد لتقديم مفاجأة غنائية لجمهوره خلال الفترة القادمة حيث يعد أحمد سعد حاليًّا عدد من الأغنيات الجديدة كما يتواجد بين جمهوره خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات الغنائية الضخمة التي تعاقد عليها.

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