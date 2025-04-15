الثلاثاء 15 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

50 مليار استماع، ريهانا تحقق رقما قياسيا جديدا في Spotify

المغنية ريهانا
المغنية ريهانا

حققت المغنية ريهانا، رقما قياسيا جديدا، في مسيرتها الغنائية، بعد أن أصبحت أول فنانة سوداء تتجاوز 50 مليار استماع في تاريخ Spotify.

والتقطت عدسات الكاميرات، صور للمغنية ريهانا، أثناء توجهها إلى الاستديو، لتسجيل عدد من أغاني ألبومها القادم.

وشوهدت ريهانا، وهي ترتدي ملابس رياضية، وبالطو طويل، لحمايتها من البرد، أثناء توجهها للاستديو.

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ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

 تحدثت النجمة ريهانا، وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

 

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 وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر  تليفزيون اكسترا: “سوف يصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقى”.

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