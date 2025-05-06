ليسا تثير الجدل بسبب ملابسها في حفل الـ MET Gala

تواجه ليسا، عضوة فرقة الكيبوب بلاك بينك، انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ميت جالا، والتي ارتدتها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو، حيث ظهرت نجمة فيلم "اللوتس الأبيض" وهي ترتدي ملابس داخلية تحمل صورة شخصية للناشطة الحقوقية روزا باركس.

ماذا ارتدت ليسا في الميت جالا؟

في ليلة حفل ميت جالا، ارتدت ليسا بدلة من القماش الشبكي مرصعة باللؤلؤ، مع عقد من اللؤلؤ وسلسلة ذهبية كحزام. وبينما طُرزت الوجوه على القماش، تعرضت مغنية البوب ​​الكوري لانتقادات لارتدائها ملابس داخلية تحمل صور شخصيات بارزة، وخاصة روزا باركس.

ليست المرة الأولى التي تُنتقد فيها بسبب اتهامات العنصرية؟

أشار أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي “X” إلى أنه "على الرغم من قولها كلمات عنصرية عدة مرات وعدم اعتذارها، يبدو أن ليسا لا تهتم لأنها ترتدي ملابس داخلية تحمل صور روزا باركس، أيقونة الحقوق المدنية التي ناضلت ضد الظلم العنصري".

هذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي تُنتقد فيها ليسا أو فرقتها، ففي السابق، انتشرت مقاطع فيديو لنجوم الكيبوب وهم يستخدمون عبارات عنصرية وألفاظًا مهينة تجاه اصحاب البشرة الداكنة أمام الجمهور، ولم يتفاعل أيٌّ من عضوات بلاك بينك مع المقاطع، ولم يعتذرن.

تعليقات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي

علق مستخدم آخر على “X”: "كنت أتساءل لماذا أصبحت روزا باركس بقائمة الترند فجأة، فشعرت بالخوف... من ظن أن هذه فكرة جيدة؟ الأمر ليس مقززًا فحسب، بل كيف يتماشى هذا مع موضوع الميت جالا؟"

علق مستخدم ثالث: "ليسا جاهلة للغاية لدرجة أنها غير واقعية. لماذا... وجه روزا باركس مطرز على ملابس نومها؟ ملابسها الداخلية؟"

من هي روزا باركس؟

روزا باركس كانت ناشطة أمريكية في مجال الحقوق المدنية، رفضت ذات مرة التخلي عن مقعدها في الحافلة. عُرفت باركس شعبيًا باسم "أم حركة الحقوق المدنية"، وكان لرفضها أثرٌ بالغ. وأدى هذا القرار إلى احتجاجاتٍ حاشدة ضد التمييز العنصري في وسائل النقل العام.

حفل الميت جالا

احتفى حفل Met Gala لهذا العام بموضوع "راقٍ: تصميم الأزياء السوداء"، المستوحى من كتاب مونيكا إل. ميلر الصادر عام ٢٠٠٩ بعنوان "عبيد الموضة: الأناقة السوداء وتنسيق هوية الشتات الأسود".

عندما تحدثت ميلر مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) عن الكتاب عام 2012، قالت إن جذور الأناقة السوداء تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، عندما كان مالكو العبيد الأثرياء يُلبسون العبيد ملابس فاخرة لإظهار ثروتهم. وقالت ميلر أنه بينما كانت تلك لحظة "ارتدى فيها السود ملابسهم كأغراض"، إلا أنها كانت أيضًا اللحظة التي "قلب فيها السود، وخاصة الرجال، موازين الأمور على هذا النمط من الإذلال".

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