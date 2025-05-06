ظهرت كعروس في أكثر من عمل فني، أجمل إطلالات رنا رئيس بفستان الزفاف (صور)

احتفلت الفنانة رنا رئيس مساء أمس بحفل زفافها وسط أجواء مبهجة جمعت الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني، لتبدأ فصلًا جديدًا في حياتها الشخصية.

وخطفت رنا الأنظار بفستان زفاف أنيق عكس ذوقها الراقي وملامحها الرقيقة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رنا بفستان الزفاف، فقد سبق أن أطلت على جمهورها عروسًا في مشاهد من عدة أعمال درامية وجائت إطلالاتها كعروسة مميزة دوما.

مسلسل موضوع عائلي 2

في هذا المسلسل، ظهرت رنا رئيس بدور سارة، وارتدت فستان زفاف خلال مشهد زواجها من حسن (طه دسوقي) والذي شهد كذلك غناء أغنية “بنت أبويا” الشهيرة بصوت هنا يسري.

مسلسل موضوع عائلي ٢ من بطولة ماجد الكدوانى، محمد شاهين، رنا رئيس، طه الدسوقي، سماء ابراهيم، محمد رضوان، محمد القس ونور وياسمين وافي

فيلم بعد الشر

كما أطلت رنا رئيس بفستان الزفاف في فيلم بعد الشر الذي عُرض في موسم أفلام عيد الفطر 2023، حيث جسدت شخصية فرح، العروس التي يهرب منها العريس سولي (علي ربيع) ليلة الزفاف.

الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين

مسلسل أزمة منتصف العمر

في الحلقة الأولى من مسلسل أزمة منتصف العمر، جسدت رنا رئيس شخصية مريم، وظهرت بفستان زفاف في مشهد زواجها من كريم فهمي.

والمسلسل بطولة كريم فهمي وريهام عبد الغفور وعمر السعيد ورنا رئيس، وإخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل.

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