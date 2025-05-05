قبل انطلاقه غدا، رجال تخلوا عن البدلة السوداء في حفل الـ Met Gala

ينطلق في الساعات الأولى من صباح الغد الثلاثاء، الحفل الأكبر في عالم الموضة والأزياء الميت جالا، حيث تتسابق دور الأزياء العالمية كل عام في تصدر التريند من خلال الملابس الغريبة والمثيرة للجدل.

ويعرف حفل ميت جالا بأنه المساحة التي تنطلق فيها الموضة والإبداع بلا حدود، وتعود السجادة الحمراء على درجات متحف ميت جالا لتخطف أنظار العالم من جديد، وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي نجوم تخلوا عن البدلة السوداء وعرفوا بالشجاعة حيث فكر كلًا منهم خارج الصندوق.

Bad Bunny

لفت المغني اللاتيني Bad Bunny الأنظار بظهوره على السجادة الخضراء للميت جالا العام الماضي 2024، حيث وصل مرتديًا بدلة باللون الأسود والأحمر ويحمل باقة من الزهور السوداء إلى الميت جالا، ليبهر الجمهور بالتزامه بالموضوع هذا العام وهو “حديث المدينة”.

Conan Gray

وتميز موضع الجالا لعام 2023 بموضوع "تكريمًا لكارل"، فكان اللونان الطاغيين هما الأبيض والأسود على الإطلالات، ليتألق المغني وكاتب الأغاني كونان جراي بإطلالة أنيقة من بالمان، حيث ارتدى قميصًا أبيض بياقة عالية وسترة طويلة بأكمام مرصعة بالترتر. وتميز الزي بتفاصيل لؤلؤية بارزة، تظهر في ربطة عنقه وياقته على شكل حرف V وفتحة قميصه، وصولًا إلى مروحته اليدوية.

asap rocky

وصل مغني الراب asap rocky حفل ميت جالا 2023 بصحبة المغنية العالمية ريهانا مرتديًا زيًا كاملًا من جوتشي، بقميص أبيض بياقة تحت سترة سوداء، مع ربطة عنق جلدية سوداء رفيعة، ونسق روكي بنطاله الأنيق مع بنطال جينز أزرق، بلمسة جريئة، بفضل حوافه المتهدلة وتطريزه الكريستالي الرقيق الذي تألق في الضوء. ولإضفاء لمسة عصرية، ارتدى روكي البنطال تحت تنورة منقوشة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق، مشدودة بثلاثة أحزمة غوتشي فريدة.

Harry Styles

ارتدى هاري ستايلز في حفل الـ MET GALA لعام 2019 تصميم من أليساندرو ميشيل من غوتشي، ً قميص شفاف، ونسّق القطعة مع بنطالٍ أسود كلاسيكي، وزوجٍ من أحذية الكعب العالي الرجالية، وكانت اللمسات النهائية هي حلق من اللؤلؤ وبعض من الخواتم الفضية.

Jared leto

من المعروف عن الممثل المشهور Jared leto ملابسه الغريبة كل عام في الـ Met Gala وذلك من الأسباب الرئيسية لدعوته بستمرار، ولكن في عام 2019 أبهر الفنان الجميع بحضوره برأس إضافية كحقيبة يد!، حيث ارتدى تصميمًا من أليساندرو ميشيل لغوتشي، ونسق ليتو قطعته مع فستان أحمر عالي الرقبة، مكتمل بحزام من الكريستال.

colman domingo

يعد الممثل كولمان دومينجو من ملوك الموضة الذي ينتظرهم الجميع كل عام في حفل الـ Met Gala لأناقته الشديدة، وكان اختاره لسترة سهرة بيضاء ذات ياقة واسعة مع عباءة متناسقة وبنطال ساتان أسود واسع الساقين من أفضل إطلالته عام 2024.

Ben Simmons

وأخذ الممثل بن سيمونز موضوع جالا عام 2024 “حديقة الزمن” على محمل الجد حيث حضر حاملًا بيده ساعة حائط من دار أزياء توم براون، ولإكمال إطلالته غطي المصمم جانبًا من "الحديقة" في موضوع الحفل، حيث يتميز المعطف، بنقشة تبدو وكأنها ممتدة على الكتفين لتعطي وهم أنها تنبت من الحافة السفلية وزهرة تتفتح في الأعلى.

billy porter

ومع مرور الأعوام إلا أن حفل الميت جالا لعام 2019 لا تزال تتصدر في فئة أفضل الملابس الرجال، فبدلًا من أن يسير الممثل بيلي بورتر على السجادة كالجميع، أختار الدخول محمولًا على الأعناق في زي “فرعون مصري” كما وصفه لاحقًا، حيث ارتدى بذلة وعباءة ذهبية لامعة من تصميم فرقة ذا بلوندز، حمله مجموعة من المرافقين الذكور عراة الصدر إلى السجادة، وبعد أن أُنزل بورتر برفق إلى الأرض، استمر دخوله المتألق وهو يخطو على السجادة وينشر جناحيه الذهبيين.

jackson wang

صعد جاكسون وانغ درجات متحف متروبوليتان للفنون عام 2023 مرتديًا طقمًا أسود بالكامل من لويس فويتون، وبشعر ثنائي اللون مفروقًا من المنتصف، ومصففًا بأسلوبه المميز بالإضافة نظارة شمسية.

فرقة Stray Kids

حضر نجوم الكيبوب الثمانية مع دار تومي هيلفيجر العام الماضي لأول مرة في التاريخ كمجموعة مرتدين بدل مصممة خصيصًا لكل عضو، وبخياطة براقة تُمثل كل عضو من أعضاء ستراي كيدز، وطغت على البدلات ألوان الأحمر والأبيض والأزرق، التي تُشير إلى ألوان كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وزينت جميعها بتفاصيل زهور ذهبية تتماشى مع موضوع "حديقة الزمن".

تألق بانج تشان، قائد الفرقة، بزيّ كحلي كلاسيكي من ثلاث قطع، بينما ارتدى فيليكس زيًا أبيض بالكامل. أما هيونجين ولي نو، فقد اختارا اللون الأحمر، بينما ارتدى مغنيا الراب تشانغبين وهان قمصانًا متطابقة بأزرار. واختتم آي. إن وسونجمين بقمصان حريرية وبدلات حريرية.

حفل الـ Met Gala

في أول اثنين من شهر مايو من كل عام، يجتمع الأثرياء والمشاهير والأنيقون في مدينة نيويورك لحضور حفل ميت غالا. تُعدّ هذه الأمسية بمثابة حفل خيري لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون، أسعار التذاكر مرتفعة (في العام الماضي، بلغت تكلفة الدخول 75,000 دولار أمريكي للفرد الواحد)، وقائمة الضيوف حصرية للغاية، والفعاليات سرية بفضل سياسة صارمة تمنع استخدام الهواتف خلف الأبواب.

وترجع فكرة إقامة حفل عشاء ميت جالا Met Gala إلى عام 1948، حيث كانت البداية مع إقامة حفل عشاء مجتمع في منتصف الليل، وتقدم سريعًا هذا الطقس لما يزيد عن 70 عامًا، ويشتهر بإطلالات غريبة لجميع الحضور، ومن يكون الأغرب يكون الأفضل، وهو ما اتبعه الحضور الذين دائما ما كانوا يحرصون على ارتداء أغرب الأزياء وأكثرها تفردًا مع إحترام كامل لأجواء وعنوان الحفل الذي يختلف من عام لآخر.

موضوع حفل الميت جالا 2025

شعار حفل ميت جالا هذا العام هو "مصمم خصيصًا لك"، ومن المقرر أن تكون أزياء هذا العام كلها تتبع موضع "راقيًا: تصميم الأزياء السوداء"، حيث يُلقي الحفل الضوءً على كيفية ارتباط الملابس والأناقة بالهويات السوداء.

وتُشرف على تنظيم هذا المعرض مونيكا ميلر، وهو مستوحى من كتابها الصادر عام ٢٠٠٩ بعنوان "عبيد الموضة: الأناقة السوداء وتنسيق هوية الشتات الأسود".

عندما تحدثت ميلر مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) عن الكتاب عام ٢٠١٢، قالت إن جذور الأناقة السوداء تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، عندما كان مالكو العبيد الأثرياء يُلبسون العبيد ملابس فاخرة لإظهار ثروتهم. وقالت ميلر أنه بينما كانت تلك لحظة "ارتدى فيها السود ملابسهم كأغراض"، إلا أنها كانت أيضًا اللحظة التي "قلب فيها السود، وخاصة الرجال، موازين الأمور على هذا النمط من الإذلال".

ثقافة البوب

على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم النشطاء حفل ميت غالا لانتقاد النجوم بسبب صمتهم تجاه غزة.

قالت: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالمظهر والتفكير. أعتقد أن الرجل الأسود الأنيق الذي ينزل في الشارع يطلب منك أحيانًا أن تنظر وتفكر، بل وأحيانًا، أن تُنشئ فئة جديدة."

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