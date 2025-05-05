أخبار الفن اليوم: وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض.. تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم درويش.. محمد رمضان يطرح أغنية سهران على النيل

شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

توفي منذ قليل الفنان نعيم عيسى بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا.

وكانت ابنة نعيم عيسى أعلنت عن تدهور حالة والدها الصحية، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": “والدي أصيب بالتهاب رئوي شديد، بالإضافة إلى وجود فيروس في الدم، ودخل المستشفى منذ أكثر من 20 يومًا لإجراء عملية، ولكن حالته غير مستقرة، ولذلك تم نقله إلى مستشفى آخر”.

اقتنص التيزر التشويقي لفيلم "درويش" بطولة النجم عمرو يوسف نسب مشاهدات كبيرة، عقب طرحه خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو الفيلم المقرر طرحه بصيف 2025.



ينتمي فيلم درويش إلى نوعية الأكشن كوميدي، وتتمحور أحداث خلال فترة الأربعينيات عن محتال يدعي "درويش" ويجسده عمرو يوسف بأداء يمزج بين الدراما الرومانسية ومشاهد الإثارة والأكشن.

يواصل الفنان محمد رمضان طرح عدد من الأغاني المنفردة علي فترات متقاربة، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب وآخرها أغنية رمادونا .





نظم مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 73 ندوة خاصة لأبطال فيلم الفستان الأبيض من بطولة الفنانة ياسمين رئيس



وقالت ياسمين رئيس خلال الندوة:" فيلم الفستان الأبيض حقق نجاحا كبيرا فور طرحه، وظل ف متصدرا التريند لمدةً شهر في مصر وعدد من الدول العربية، مشيرة إلي أن السوشيال ميديا كان لها دور إيجابي في نقل التعليقات الإيجابية على الفيلم

توفي مساء اليوم الإثنين الإذاعي محمد الخولي، بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 87 عامًا.



ويعد محمد الخولي من الإذاعيين المميزين، حيث عمل لعدة سنوات بالإذاعة المصرية، قبل أن ينتقل للعمل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ودع الوسط الفني اليوم، الفنان نعيم عيسى عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.



ويعد نعيم عيسى من نجوم المسرح الذين تركوا بصمة مميزة، فولد نعيم عيسى، بحي الجمالية بالقاهرة في السادس من شهر يناير 1933، والتحق للعمل بقصور الثقافة، وقدم عدد من الأعمال المسرحية بمدينة الأسكندرية بعدما انتقل للعيش بها، التي تميز خلالها، وكذلك المسرح العسكرى البحرى.

يقدّم المخرج بيتر ميمي فيلمه الجديد "مشروع X" الذي يأتي من بطولة النجم كريم عبد العزيز باستخدام أربع من أحدث تقنيات العرض السينمائي في العالم، وهي: IMAX، و4DX، وDolby Atmos، وScreenX.

أعلنت قناة “هي” عن تعاقدها مع الإعلامية دينا رامز لتقديم برنامج جديد من المقرر عرضه قريبًا عبر شاشتها.



ويأتي انضمام دينا رامز إلى القناة ضمن خطة تطوير المحتوى وتقديم برامج متنوعة تستهدف المرأة والأسرة المصرية والعربية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرة طويلة وجماهيرية كبيرة في تقديم البرامج الاجتماعية والترفيهية.

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