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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب تكساس الأمريكية

زلزال يضرب تكساس
زلزال يضرب تكساس الأمريكية، فيتو

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية تكساس غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد خبراء الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 01:47 بالتوقيت العالمي (04:47 بتوقيت موسكو) على مسافة 185 كيلومترا غرب مدينة أوديسا الأمريكية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 115 ألف شخص.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات. ولم تتوفر معلومات حتى الآن عن احتمال وقوع ضحايا أو أضرار.

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زلزال مركز رصد الزلازل الاوروبي ولاية تكساس الولايات المتحده الامريكيه مدينة أوديسا الأمريكية

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