الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في ملوي (صور)

انهيار منزل مكون
انهيار منزل مكون من 3 طوابق في ملوي، فيتو

شهد مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، حادث انهيار جديد لمنزل مكون من 3 طوابق، كان خاليًا من السكان، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول انهيار المنزل، الذي يقع خلف مستشفى النيل.

 وعند وصول قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين أن العقار مهجور، مما أسفر عن أضرار مادية في سيارة نصف نقل كانت متوقفة أسفل المبنى المنهار.

تجدر الإشارة إلى أن حي شمال ملوي شهد أيضًا انهيار عقار قديم خالٍ من السكان في وقت سابق من أمس.

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