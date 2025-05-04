أول تعليق من أسامة نبيه بعد التعادل مع زامبيا في أمم أفريقيا للشباب

أمم إفريقيا للشباب، علق أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

تصريحات أسامة نبيه

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حاولنا تحقيق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

مصر تتعادل مع زامبيا سلبيا

تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مع نظيره منتخب زامبيا، سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

ترتيب مجموعة مصر

الأول: سيراليون - 7 نقاط

الثاني: مصر - 4 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطتين

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط

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