الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

في أقرب وقت، بيسيرو ينتظر رد الزمالك على طلب مستحقاته المتأخرة

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور: إن وكيل جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك قدم طلبا إلى مسئولي القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه على ستاد المحور: "ينتظر وكيل بيسيرو رد مسئولي القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته المالية".

وأكمل: "وعد مسئولو نادى الزمالك بيسيرو بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة في أقرب وقت".

 

الزمالك يستقر على رحيل ندياي وكوستا بنهاية الموسم

 

وقال الغندور إن لجنة التخطيط استقرت بشكل كبير على رحيل الثنائي الأجنبي سيدي ندياي وجيفرسون كوستا بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف: الإدارة تسعى إلى تسويق الثنائي كوستا وندياي أو خروجهما على سبيل الإعارة للوقوف على مستواهم وفي حال عدم وجود عروض من الوارد رحيلهما بشكل نهائي.


 وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري Nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود وبيراميدز:

إيقاف محمود علي سيد العربي عبد السميع لاعب حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العنين لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي:

إيقاف أيمن محمد سعد محمد لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف رجب نبيل دعبس عبد النبي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام صلاح عبد العظيم زنفل لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والزمالك:

إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه إنذار لفريق المصري وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق المصري بمحاولة الاعتداء على بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك.
توجيه إنذار لفريق الزمالك وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك بمحاولة الاعتداء على اللاعب جون إيبوكا وبعض من الجهاز الإداري لفريق المصري.

إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم تطبيقهما خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة الرابعة والخامسة من المرحلة النهائية لدوري nile وتوقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جمهور الزمالك بتوجيه السباب لحكم المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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