غارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية في 3 محافظات يمنية

جدّدت القوات الأمريكية، فجر اليوم الأحد، عملياتها العسكرية على مواقع الحوثيين في 3 محافظات يمنية.

واستهدفت الغارات الأمريكية مأرب والحديدة، وذلك بعد ساعات من هجمات مماثلة على الأهداف الحوثية في ذات المحافظتين.

وأُضيفت في الموجة الثانية، أهداف أخرى تابعة للحوثيين في محافظة صعدة أقصى شمالي اليمن، ومعقل الحوثيين الرئيس.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن المقاتلات الأمريكية، شنت نحو 11 غارة جوية على ثكنات عسكرية وتحصينات حوثية، تركزت بواقع 8 غارات على معاقل الحوثيين في منطقة طخية التابعة لمديرية مجز شمال غربي محافظة صعدة، و3 غارات على معاقل مماثلة ومخازن عسكرية في مديرية سحار إلى الغرب من المحافظة ذاتها، وغارتين استهدفتا منطقة محيط ميناء "رأس عيسى" النفطي بمديرية الصليف شمال غربي محافظة الحديدة، المطلة على سواحل البحر الأحمر.

ونفذت المقاتلات الأمريكية 5 غارات جديدة استهدفت من خلالها مرابض تمركز ومعسكرات الحوثيين في مديرية مجزر شمال غربي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وكانت القوات الأمريكية، شنّت في الساعات الأولى من مساء أمس السبت، غارات عنيفة استهدفت من خلالها مواقع حوثية عسكرية متفرقة بين مديرية مدغل في محافظة مأرب بواقع 6 غارات، و3 غارات على مواقع أخرى في محافظة الحديدة،موزعة على غارتين على جزيرة كمران وغارة واحدة على مديرية الصليف.

وتأتي هذه الغارات في إطار مواصلة القوات الأمريكية عملياتها العسكرية، التي استأنفتها منتصف مارس/آذار الماضي، لتدمير الترسانة العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي، بهدف تحجيم قدراتها وقوتها الحربية، بما يضمن وقف تهديداتها على الملاحة الدولية وخطوط الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.

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