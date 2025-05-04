هل شرب الماء الساخن على الريق يسبب فقدان الوزن؟ طبيب باطنة يجيب

حذر الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى من وجود اعتقاد خاطئ عند البعض وهو أن شرب الماء الساخن على الريق يسبب فقدان الوزن؛ لأنه يحرق الدهون ويساعد على فقدان الوزن سريعا.

شرب الماء الدافئ يساعد في تحسين الهضم

وأكد استشاري أمراض الباطنة أن شرب الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وزيادة معدل التمثيل الغذائي مؤقتًا لكنه ليس وسيلة سحرية لحرق الدهون والتخسيس موضحا أن فقدان الوزن يحتاج إلى نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني منتظم.

والماء ضروري للصحة العامة، وقد يكون لشرب الماء الدافئ أو الساخن فوائد إضافية، مثل تحسين الهضم، وتحسين الدورة الدموية، وتخفيف التوتر.

وشرب كمية كافية من الماء، مهما كانت درجة حرارته، ضروريٌّ للحفاظ على الصحة العامة، فهو يُساعد على الحفاظ على وظائف الجسم بشكل صحيح ويمنع الجفاف.

شرب الماء



هضم صحي



قد يُؤدي عدم شرب كمية كافية من السوائل إلى الإمساك وعندما لا يشرب الشخص كمية كافية من الماء، تمتص الأمعاء الدقيقة مُعظم الماء المُستهلك من خلال الطعام والشراب. هذا يُسبب الجفاف ويُصعّب حركة الأمعاء.



قد يُسبب الجفاف المُزمن إمساكًا مُزمنًا مُقابلًا وهذا الإمساك يُمكن أن يجعل حركة الأمعاء مؤلمة وقد يُسبب مشاكل أخرى، بما في ذلك البواسير، والانتفاخ.



تُشير بعض الأدلة إلى أن كوبًا من الماء الساخن، ومشروبات ساخنة أخرى مثل الشاي، يُمكن أن يُساعد على تهدئة المعدة وتحفيز حركة الأمعاء، مما قد يُخفف الإمساك.



تحسين الدورة الدموية



الماء الساخن مُوسّع للأوعية الدموية، هذا المصطلح يعني أنه يُوسّع الأوعية الدموية، مما يُساعد على تحسين الدورة الدموية.

العلاج الحراري هو تقنية تُستخدم فيها المياه الدافئة، مثل زجاجات الماء الساخن أو الحمامات الدافئة، لتحسين الدورة الدموية. كما يُساعد الحفاظ على ترطيب الجسم على تدفق الدم. لذا، قد يُساعد شرب الماء الساخن على تنشيط الدورة الدموية.

تدفئة الجسم



يحدث الارتعاش غالبًا عند الشعور بالبرد، وقد وجدت دراسة أن تناول المشروبات الدافئة، مثل الماء الساخن، يمكن أن يساعد على تدفئة الجسم بشكل فعال وتقليل الارتعاش.

ويرجع ذلك إلى أن الجسم يحتاج إلى جهد أقل للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارته، ولذلك، قد يكون شرب الماء الساخن مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في الأجواء الباردة.

المساعدة في تخفيف أعراض البرد



عندما يُصاب الشخص بنزلة برد، أو مرض مشابه، فقد يعاني من أعراض مثل التهاب الحلق أو الاحتقان.

يمكن أن يساعد شرب المشروبات الدافئة، مثل الماء الساخن، في تهدئة الحلق عن طريق ترطيبه وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد شرب السوائل الدافئة على إذابة المخاط وتسهيل إخراج البلغم.

التشجيع على تناول القهوة والشاي



عادةً، عند تناول الشاي أو القهوة، قد يضيف الناس الماء الساخن إلى كيس شاي أو حبوب قهوة للاستمتاع بالمشروب ويمكن أن يوفر كل من الشاي والقهوة مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، مثل دعم صحة القلب، والوقاية من مرض السكري، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

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