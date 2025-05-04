الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخر في انفجار نفق برفح جنوب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندين من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة، وهما نوعام رافيد، ويهلي شرور، وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في انفجار فتحة نفق برفح جنوب قطاع غزة.

من جانب آخر خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، أن مقاتليها فجروا جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفا مدفعيا، استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

مسئول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي سلاح الهندسة نفق برفح قطاع غزة خان يونس

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في رفح

حماس: حديث نتنياهو عن تفكيك رفح محاولة للتغطية على فشل جيشه

نتنياهو: سنقاتل من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر

الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في رفح الفلسطينية جنوب غزة
ads

الأكثر قراءة

بعد التعادل مع زامبيا، ترتيب المجموعة الأولى وفرص مصر في التأهل لربع النهائي

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والبسلة والملوخية في سوق العبور

بيراميدز يسعى لتأكيد صدارته لقمة الدوري بمواجهة فاركو

هل شرب الماء الساخن على الريق يسبب فقدان الوزن؟ طبيب باطنة يجيب

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخر في انفجار نفق برفح جنوب غزة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

القضاء قال فيها كلمته.. أشهر قضايا اغتصاب الأطفال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية