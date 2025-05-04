أحمد حلمي: الجمهور ثروتي الحقيقية ولا أستطيع أن أغضبه

قال الفنان أحمد حلمي: إن الجمهور هو ثروته الحقيقية التي يمتلكها، حيث إنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال فنية يقدرها ويحترمها الجمهور، كما أنه يسعد دائمًا عندما يشيد البعض بأعماله السينمائية والمسرحية التي يقوم ببطولتها.

وأضاف حلمي في تصريح خاص لفيتو، أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا يغضب الجمهور، الذي هو أهم شيء بحياته الفنية، لذلك كان لابد أن يعتذر عن التصرف الذي صدر منه وتسبب في غضب البعض، أثناء عرض مسرحية “بني آدم" بمدينة الرياض، حينما قال لزوج المطربة كارمن سليمان “انت مصري وقاعد صف أول؟!.. أكيد انت معزوم”.

وتابع حلمي أن الاعتذار لا يقلل منه شيئًا بل على العكس، فهو نوع من التصالح مع النفس والشجاعة الأدبية التي لابد أن يتحلى بها كل شخص.

اعتذار أحمد حلمي

وقدَّم الفنان أحمد حلمي اعتذاره علنًا بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل؛ إثر موقف جمعه بالملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، خلال عرض مسرحيته "بني آدم" ضمن فعاليات موسم الرياض.



اعتذار أحمد حلمي للملحن مصطفى جاد

في ندوة تكريمه في مهرجان مالمو للسينما العربية، قال حلمي: أعتذر لكل من شعر بالإساءة، حتى إن لم أكن أقصد ذلك. من واجبي أن أوضح أو أعتذر ببساطة.

وأكد حلمي أن الاعتذار يجب ألا يكون مشروطًا، مضيفًا: الاعتذار شجاعة، ويجب أن يكون نقيًّا وخالصًا من أي مصلحة أو تبرير... أحيانًا يخذلني التعبير، لكن النية طيبة.

مشهد مسرحي يتحوَّل إلى أزمة

وكان أحمد حلمي أثار الجدل خلال العرض المسرحي، حيث أظهر مقطع فيديو “حلمي” يخاطب جاد قائلًا: أنت مين؟ ليجيبه جاد "أنا مصري"، فردَّ حلمي: مصري وقاعد صف أول؟ أكيد معزوم.

واعتبر كثيرون أن هذا الرد يحمل إساءة ضمنية للمصريين، ما أدى إلى موجة استياء واسعة وانتقادات لاذعة، دفعت حلمي إلى تقديم اعتذار رسمي.

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