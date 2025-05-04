الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

مياه الأمطار تغمر المنازل والمحال التجارية بسرس الليان في المنوفية (فيديو)

مياه الأمطار تغمر
مياه الأمطار تغمر الشوارع، فيتو

شهدت مدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، هطول أمطار غزيرة، حيث أغرقت الأمطار الشوارع والمحال التجارية بشكل كبير، كما اقتحمت العديد من المنازل.

 

وناشد الأهالي شركة مياه الشرب والصرف الصحي التوجه للشوارع الجانبية لشفط المياه من الشوارع.

الحماية المدنية تنقذ أسرة داخل سيارة عالقة في نفق بسبب الأمطار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، من إنقاذ أسرة علقت داخل سيارة بداخل نفق السكة الحديد، بعد أن تعطلت نتيجة هطول أمطار غزيرة وتراكم كميات كبيرة من المياه داخل النفق.

مجلس مدينة منوف يتدخل لإنقاذ الأسرة

ومن جانبه، ناشد عدد من أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية مروة زهران رئيسة مركز ومدينة منوف لضرورة شفط المياه وإخراج أحدى السيارات العالقة لوجود سيدات وأطفال بها.

 

تم الدفع بسيارات لشفط المياه واستدعاء ونش لرفع السيارة المتعطلة من داخل النفق.

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مدينة سرس الليان المنوفية أمطار بالمنوفية سرس الليان محافظة المنوفية

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