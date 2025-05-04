الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

بعد التعادل مع زامبيا، ترتيب المجموعة الأولى وفرص مصر في التأهل لربع النهائي

مباراة مصر وزامبيا،
مباراة مصر وزامبيا، فيتو

سقط منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة في فخ التعادل السلبي أمام منتخب زامبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة ليصبح ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي:

ترتيب مجموعة مصر 

الأول: سيراليون - 7 نقاط

الثاني: مصر - 4 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطتين

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط 

فرص مصر في التأهل لربع النهائي

بذلك سينتظر منتخب مصر مباراة الجولة الرابعة، لحسم مصيره من التأهل للدور ربع النهائي، حيث يلتقي الفراعنة في الجولة الأخيرة مع منتخب تنزانيا، في حين يلتقي منتخب زامبيا مع جنوب افريقيا، وستحدد المواجهتين الفريق المتأهل لربع النهائي رفقة منتخب سيراليون الذي حجز بالفعل بطاقة التأهل، ثم ينتظر الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى موقف نظرائه في المجموعتين الثانية والثالثة  

 

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