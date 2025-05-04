الأحد 04 مايو 2025
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اقتصاد

فخري الفقي: 32% من السكان يعيشون تحت خط الفقر

فخري الفقي، رئيس
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيتو

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم إطلاق اسم "موازنة النمو والاستقرار والشراكة والثقة بين المصالح الضريبية والمجتمع" على موازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أنها تستهدف تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم إطلاق اسم "موازنة النمو والاستقرار والشراكة والثقة بين المصالح الضريبية والمجتمع" على موازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أنها تستهدف تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

توقعات الحكومة بشأن الناتج المحلي الإجمالي 

وأوضح فخري الفقي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 نحو 17.3 تريليون جنيه، على أن يرتفع إلى 20.4 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

 

معدلات النمو السكاني ومؤشرات التنمية

وأشار فخري الفقي، إلى أن معدلات النمو السكاني في مصر بدأت في التراجع خلال السنوات الماضية، لتسجل نحو 1.3%، وهو ما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية، موضحًا أن دعم رغيف الخبز يكلّف الموازنة العامة نحو 100 مليار جنيه، ويستفيد منه نحو 70 مليون مواطن، كما أن دعم السولار يستفيد منه جميع من يعيشون على أرض مصر، نظرًا لاستخدامه في النقل والزراعة والصناعة.

 

نسبة المواطنين تحت خط الفقر

وتابع: "نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر تبلغ نحو 32% من إجمالي السكان، مشددًا على أن برامج الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا".
 

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