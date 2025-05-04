أبرزها ليفربول وتشيلسي ومواجهة الأهلي وحرس الحدود، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي ومواجهة الأهلي ضد حرس الحدود فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





برينتفورد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

وست هام ضد توتنهام هوتسبير – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

تشيلسي ضد ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة





فاركو ضد بيراميدز – الساعة 5 مساء على قناة 2 on sport

الأهلي ضد حرس الحدود – الساعة 8 مساء على قناة 1 on sport

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





ريال مدريد ضد سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية ضد ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

إسبانيول ضد ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





إمبولي ضد لاتسيو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

مونزا ضد أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

روما ضد فيورنتينا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا ضد يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة





أوجسبورج ضد هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

فرايبورج ضد باير ليفركوزن – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





نانت ضد أنجيه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير ضد لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 4

ليون ضد لانس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستاد بريست ضد مونبلييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ليل ضد مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة





تونس ضد كينيا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

المغرب ضد نيجيريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري التركي





سامسون سبور ضد إيوبسبور – الساعة 4 عصرا

أضنة ديمرسبور ضد جوزتبه – الساعة 7 مساء

فناربخشة ضد بشكتاش – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة





الوحدة ضد الشارقة – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

العين ضد الجزيرة – الساعة 7:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

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