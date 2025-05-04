مستشار برنامج المناخ العالمي يكشف أسباب انتشار الحرائق في إسرائيل

أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أن ظاهرة حرائق الأشجار التي شهدتها إسرائيل مؤخرًا تعود جزئيًا إلى تخمر أوراق الأشجار المتساقطة نتيجة تفاعلها مع مصادر المياه والأمطار، ما يؤدي إلى إنتاج غاز الميثان الذي يساهم في اندلاع الحرائق.

السبب وراء حرائق إسرائيل

وأوضح مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن تخمر الأوراق يحدث غالبًا في التربة الطينية، وينتج عنه انبعاثات وغاز الميثان، الذي يتفاعل مع الهواء الجوي، خاصة في المناطق كثيفة الأشجار، مما يسهم في تسريع انتشار النيران، مشيرًا إلى أن التيارات الهوائية الشديدة تنقل أوراق الأشجار المحترقة إلى مناطق أخرى، مما يؤدي إلى امتداد النيران وازدياد الحرائق.

إضرار إسرائيل بالبيئة

وتابع: "إسرائيل هي دويلة تسعى دائمًا إلى ما فيه ضرر للبيئة، وتلجأ أحيانًا لحرق الأشجار لتوفير نوع من الوقود للسكان، وهو ما يضاعف من الأضرار البيئية"، معبّرًا عن رأيه بأن ما يحدث في إسرائيل هو نتيجة لـ"غضب الطبيعة وغضب من الله" بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تحترق في ساعات قليلة بسبب هذا الغضب، وتبدأ الحرائق من داخل الأشجار وتمتد إلى خارجها".

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