موقع عبري يكذب رواية مكتب نتنياهو بشأن إلغاء الزيارة إلى أذربيجان ويكشف السبب

قال موقع "واللا" العبري، مساء أمس السبت، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى إلغاء زيارته المقررة إلى أذربيجان بسبب رفض تركيا التحليق في مجالها الجوي.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أسباب أمنية تتعلق بالتطورات في غزة وسوريا كسبب لإلغاء الزيارة، لكن مصادر مقربة من رئيس الوزراء قالت إن السبب الرئيسي للإلغاء هو عدم سماح تركيا لطائرة رئيس الوزراء بالتحليق فوق أراضيها.

ووفق الموقع العبري، درس مكتب رئيس الوزراء إمكانية الطيران عبر مسارات طيران بديلة إلا أن المسار الوحيد الذي لا يمر عبر المجال الجوي التركي كان من شأنه أن يطيل مدة الرحلة إلى ما يقرب من مرتين، فتقرر إلغاء الرحلة، مشيرا إلى أن مكتب رئيس الوزراء نفى هذه التفاصيل.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ اندلاع الحرب على غزة، كما تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ سقوط نظام الأسد في سوريا في ديسمبر من العام الماضي في ظل النشاط العسكري المتزايد لتركيا في البلاد.

وتحاول أذربيجان التي كان من المقرر أن يتوجه إليها نتنياهو، أن تلعب دورا في التوسط وتهدئة التوترات الإقليمية، واستضافت الشهر الماضي اجتماعا بين ممثلين من إسرائيل، برئاسة رئيس الوزراء تساحي هنغبي، وممثلين من تركيا في أذربيجان، والذي كان يهدف إلى منع التصعيد.

كما أن الوفد الإسرائيلي الذي انطلق إلى باكو في ذلك الوقت لم يحلق فوق المجال الجوي التركي بل سلك مسارا أطول بمرتين متجاوزا تركيا عبر اليونان وبلغاريا.

وكان من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى أذربيجان يوم الأربعاء كضيف للرئيس إلهام علييف، وأن يمكث هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع.

هذا وبحسب تقارير إعلامية تركية، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونكو كيتشيلي منح طائرة نتنياهو الإذن بالتحليق في المجال الجوي التركي.

ونقل عنه قوله في البيان "إن الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق في المجال الجوي التركي غير صحيحة على الإطلاق.. ولم يتم تقديم أي طلب من هذا القبيل إلينا".

وأضاف المركز التركي لمكافحة التضليل الإعلامي: "لا يوجد أي وضع يسمح بفتح المجال الجوي التركي أمام زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أذربيجان في السابع من مايو".

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