الأحد 04 مايو 2025
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لطلاب الثانوية العامة، الخريطة الكاملة للجامعات الأهلية للعام الدراسي 2025-2026

الجامعات الأهلية،
الجامعات الأهلية، فيتو

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، حيث من المقرر أن تضم قائمة الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2025-2026 إجمالي 32 جامعة أهلية جديدة. 

 

وفي ضوء التقرير التالي، نرصد قائمة وخريطة الجامعات الأهلية القديمة والجديدة للعام الجامعي الجديد 2025-2026.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعم اللامحدود الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء الجامعات الأهلية ومتابعته المستمرة لإنجاز منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية لتقديم تجربة تعليمية فريدة، مشيرًا إلى أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

خريطة الجامعات الأهلية

  4 جامعات أهلية دولية:

الملك سلمان الدولية

 العلمين الدولية

 الجلالة

 المنصورة الجديدة الأهلية

 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وهي:

بنها الأهلية

 حلوان الأهلية

 الإسماعيلية الجديدة الأهلية

 الإسكندرية الأهلية

أسيوط الأهلية

 المنصورة الأهلية

 بني سويف الأهلية

 الزقازيق الأهلية

 جنوب الوادي الأهلية

المنوفية الأهلية

 المنيا الأهلية

 شرق بورسعيد الأهلية

 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات، وهي: 

النيل الأهلية

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر

جامعة مصر المعلوماتية

 

 

 12 جامعة أهلية جديدة، تشمل:

 جامعة القاهرة الأهلية

 جامعة كفر الشيخ الأهلية

 جامعة سوهاج الأهلية

جامعة دمنهور الأهلية

 جامعة السويس الأهلية

 جامعة دمياط الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية

 جامعة الوادي الجديد الأهلية

 جامعة الفيوم الأهلية

 جامعة طنطا الأهلية

 جامعة الأقصر الأهلية

 وجامعة مدينة السادات الأهلية

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الجامعات تضم 98 كلية والعديد من البرامج الدراسية. 

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