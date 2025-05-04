المعاهد الأزهرية، رابط سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بعد قرار الضويني

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موافقة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف على استئناف سداد المصروفات لطلاب المعاهد الأزهرية وحتى منتصف مايو الجارى.

وأشار القطاع إلى أنه بناءً على تلك الموافقة تم إعادة النظام الإلكتروني لسداد مصروفات المعاهد النموذجية لجميع المراحل (عربي - لغات)

رابط سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بعد قرار الضويني



وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنه يرجي التنبيه على جميع المعاهد النموذجية وإعلام أولياء الأمور بهذا الأمر واستغلال المدة المقررة لهم لدفع وسداد المصروفات، أو طباعة إيصال الدفع فى حالة سدادها من قبل، على أن يتم السداد الإلكتروني من خلال هذا الرابط





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