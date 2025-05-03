أخبار الحوادث اليوم: القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر.. شاب يذبح شقيقته بـ"كتر" لشكه في سلوكها بأوسيم.. والمشدد 7 سنوات لسائق بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام إحدى الفتيات باعتلاء سيارة أثناء سيرها أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في تعطيل حركة المرور للحظات.



جريمة بشعة شهدتها منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة عندما أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحًا باستخدام "كتر" والتمثيل بجثتها، بزعم سوء سلوكها ومعايرة الجيران له بسببها.

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تجاوز أحد أفراد الشرطة عند استيقاف إحدى سيارات النقل بأحد الطرق السريعة قديم منذ عام.

فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر، وسط صخب محافظة القاهرة وضجيج السيارات الذي لا يهدأ، في قلب زحام كوبري أكتوبر، توقفت عقارب الزمن للحظات، فتاة غريبة، بخطوات واثقة ونظرات تائهة، تترجل من سيارتها، تتسلّق سيارة أخرى وسط الزحام، وتقف بكل هدوء، وكأنها وحدها في هذا العالم، ثم تبدأ بأداء حركات يوجا ببطء، وثبات أشبه برقصة تأملية، غير عابئة بأنفاس المدينة المتسارعة، ولا بأبواق السيارات الغاضبة، كأنها تسخر من الواقع أو تهرب منه

حركات استعراضية على طريق السلام - بلبيس، تفحص الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو صادم، لسائق سيارة سوزوكي يؤدي حركات استعراضية على طريق السلام - بلبيس، ويقوم الركاب بإظهار أسلحة بيضاء "سواطير" من نوافذ السيارة يلعبون بها في الطريق.، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التحقق من حقيقة مقطع فيديو زعم قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة أحد المواطنين بالإكراه أعلى مطلع الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التحقق من حقيقة مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة تزعم تعرضها لسوء معاملة داخل مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء محاولتها تحرير محضر ضد شقيقات طليقها بدعوى سرقة محتويات منزلها.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسائق آخر بسبب خلافات حول أولوية المرور بمنطقة 15 مايو.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بمحافظة سوهاج، في واقعة مؤسفة تُجسد انتهاكًا لحرمة دور العبادة.

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة الاعلامي نيشان، بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مؤقت 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بسب الإعلامية ياسمين عز، علانية على وجه يخدش الشرف والاعتبار في محفل عام بالإمارات.

لقي عنصران إجراميان مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان.

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