السبت 03 مايو 2025
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حوادث

مصدر أمني يكشف تفاصيل مقطع فيديو تجاوزات أمين شرطة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تجاوز أحد أفراد الشرطة عند استيقاف إحدى سيارات النقل بأحد الطرق السريعة قديم منذ عام.

 

مصدر أمني يكشف تفاصيل مقطع فيديو تجاوزات أمين شرطة

 

وأشار المصدر الأمني، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه فرد الشرطة المذكور، وإنهاء خدمته وفقًا لثوابت الوزارة.

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افراد الشرطة وزارة الداخلية تجاوزات أمين شرطة جهود وزارة الداخلية

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