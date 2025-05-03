كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى حقيقة منشور تضمن استغاثة طفلة تطلب فيها مساعدتها للعودة إلى منزل أسرتها بمحافظة الغربية، بدعوى عملها قسرًا داخل إحدى الفيلات بالقاهرة.

الداخلية تكشف حقيقة استغاثة طفلة من احتجازها داخل فيلا بالقاهرة

بالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط الشخص في المنشور، وتبين أنه مالك مكتب استشارات، وكان بصحبته فتاتين، إحداهما تبلغ من العمر 10 سنوات وهي المعنية بالاستغاثة، وتعملان لديه داخل الفيلا محل الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بأن والدة الطفلتين اتفقت مع زوجته على عملهما لديهما مقابل أجر مادي. وأضاف أن الطفلة كانت قد عبثت بهاتف محمول يخص سيدة أجنبية تعمل أيضًا بالفيلا، مما دفع الأخيرة إلى توبيخها، وهو ما جعل الطفلة تهرب خارج الفيلا، فقام بملاحقتها لإعادتها خوفًا من تعرضها لأي أذى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.