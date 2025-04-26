السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

حكم قضائي ضد إعلامي شهير بتهمة سب ياسمين عز

ياسمين عز
ياسمين عز

 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز شهر، وغرامة 50 ألف جنيه.

 

أزمة نيشان وياسمين عز

 وكان الإعلامي نيشان أعلن عن استضافة ياسمين عز وحضورها جلسة الحوار بينهما في منتدى الإعلام_العربي في دبي، لكنها لم تحضر، فعلق قائلا: "أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".

وكتبت ياسمين عبر حسابها بموقع فيسبوك في وقت سابق: "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى… وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقيًّا وقانونًا، وأنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم".

وكان نيشان روج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس للجلسة التي كانت من المفترض أن يحاور فيها ياسمين عز، قائلا: "هل لديك سؤال تطرحه على الإعلامية ياسمين عز في لقاءٍ ضمن #منتدى_الإعلام_العربي في دبي؟ سأختار بعضًا من أسئلتكم.. شكرًا".

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محكمة القاهرة الاقتصادية سب وقذف الإعلامية ياسمين عز الإعلامي نيشان

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بعد قليل، استكمال محاكمة الإعلامي نيشان أرتين بتهمة سب وقذف ياسمين عز
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