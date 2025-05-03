حيثيات حبس الإعلامي نيشان شهرا لسب ياسمين عز

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة الاعلامي نيشان، بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مؤقت 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بسب الإعلامية ياسمين عز، علانية على وجه يخدش الشرف والاعتبار في محفل عام بالإمارات.



وجاء في الحيثيات ان واقعات الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم نيشان أرتين درارتنيان لبناني الجنسية للمحاكمة الجنائية لأنه في 26 سبتمبر 2023 وبتاريخ لاحق على ذلك بدولة الامارات العربية خارج جمهورية مصر العربية سب علانية المجنى عليها ياسمين عز على وجه يخدش الشرف والاعتبار بأن أسند إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق ناعيا إياها بألفاظ اعتبرتها سبا في حقها وذلك في محفل عام خارج جمهورية مصر العربية فسمعه الحاضرون وتداولته المواقع الالكترونية داخل جمهورية مصر العربية على النحو المبين بالأوراق.

واضافت الحيثيات ان المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانة الأفعال المبينة بالوصف السابق على النحو المبين بالأوراق.

واشارت الحيثيات ان المادة 2 من قانون العقوبات تنص علي ان كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصرى ومن هذا النص يتضح أن مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن بمعنى إذا تحقق الركن المادي بأكمله في اقليم دولة فالجريمة تعد بغير شك مرتكبة في هذا الإقليم، ولكن إذا تحقق في الاقليم جزء من الركن المادى للجريمة بينما تحققت أجزاؤه الأخرى في اقليم ثان فالجريمة تعد مرتكبة في الاقليمين ولسلطات كل اقليم أن يطبق عليها قانونها.

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