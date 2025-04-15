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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارهم في دار السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة احداث عاهة مستديمة والتسبب في إصابة جارهم بعجز في عينه اليسري بمنطقة دار السلام. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تشاجرا مع  المجني عليه م.م  سائق وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدوا عليه بواسطة سلاح أبيض مطواه وتسبب في إحداث عاهة مستديمة بعينه اليسرى.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية بتهمة التشاجر مع سائق بسبب خلافات الجيرة وإصابته بعاهة مستديمة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة دار السلام النيابة العامة

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