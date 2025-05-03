الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التحقق من حقيقة مقطع فيديو زعم قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة أحد المواطنين بالإكراه أعلى مطلع الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة.

حقيقة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

وبالفحص، تبين أن ما ورد في الفيديو غير صحيح، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، وهم 3 أشخاص من قاطني دائرة قسم شرطة الطالبية.

وبمواجهتهم، قرروا أنه أثناء استقلالهم دراجة نارية أسفل كوبري الدائري، تعرض أحدهم للإصابة إثر إلقاء حجر عليهم من قبل أحد الأشخاص، فصعدوا إلى أعلى الكوبري لمعاتبته والتشاجر معه، إلا أنهم فوجئوا بقيامه بتهديدهم بسلاح أبيض (سكين)، فقاموا بالسيطرة عليه.

كما تم ضبط المتهم، وتبين أنه عنصر جنائي من قاطني دائرة قسم شرطة العمرانية، وبمواجهته أيد أقوالهم، نافيًا تعرضه لمحاولة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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