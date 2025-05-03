سرقة داخل بيت الله، ضبط عاطل سرق هاتفا من مسجد بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بمحافظة سوهاج، في واقعة مؤسفة تُجسد انتهاكًا لحرمة دور العبادة.

سرقة داخل بيت الله.. ضبط عاطل سرق هاتفًا من مسجد بسوهاج

وتبين أنه بتاريخ 13 أبريل الماضي، تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرض شقيقه لسرقة هاتفه أثناء الصلاة داخل المسجد.

بإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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