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ضبط 5 أطنان دقيق مهرب وتحرير 249 مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق ومواد غذائية متنوعة، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5 طن دقيق ومصنعات لحوم ورنجة وتحرير 249 مخالفة في حملة تموينية

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة استمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط طن ذرة صفراء، 600 كجم ملح، 250 كجم مخلل مشكل، بدون فواتير، طن دقيق حر، 500 كجم مصنعات لحوم ورنجة، ضبط 5 برميل غراء بإجمالي 850 كجم، منتهي الصلاحية، طن ونصف مواد غذائية، تمثل غش تجاري.

بتحرير 249 مخالفة تموينية

وقامت الحملة بتحرير 249 مخالفة تموينية، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 175 مخالفة شملت، نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم إعطاء بون صرف، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 74 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

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وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال توريد القمح للصوامع.

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