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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل جاره في أوسيم

حبس المتهم
حبس المتهم

في تطور جديد، جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل متهم بقتل جاره في أوسيم بسبب خلافات الجيرة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت عقارب الساعة تقترب من العاشرة مساء، والهدوء يخيم على حارة صغيرة في قلب أوسيم، لا شيء يُسمع سوى صرير الأبواب ومواء القطط، ونباح كلاب ضالة، وفجأة اخترق الصمت صوت صراخ مدوٍّ. 

 

في أقل من دقيقة، كانت دماء "أحمد ط."، الأربعيني المعروف بين جيرانه بطيبة قلبه، تسيل على أسفلت الشارع. طعنة واحدة، في منتصف الصدر، أسكتت أنفاسه إلى الأبد.

بلاغ عاجل وصل إلى قسم شرطة أوسيم، تحركت قوة بقيادة العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، وبصحبته فريق بحث جنائي.

 

خلافات قديمة بين عاطل والمجني عليه

كل الأصابع أشارت إلى "كريم ك."، 33 سنة، عاطل، معروف بسجله الإجرامي، وهناك خلافات قديمة بينه وبين المجني عليه بسبب الجيرة.

"هو اللي طعنه يا بيه.. كنا واقفين هنا، وشُفنا كل حاجة"، هكذا قال أحد شهود العيان للمباحث، ليتم ضبط المتهم خلال فترة وجيزة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

داخل غرفة التحقيق، اعترف كريم بارتكاب الجريمة، قائلا: "كان بيتخانق معايا... السكينة كانت في جيبي، ما حسيتش غير وأنا أطعنه".

النيابة باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة رسميا، وصرحت بدفنها بعد انتهاء التقرير الطبي، وأمرت بحبس القاتل على ذمة القضية، مع استمرار إجراء تحريات المباحث واستدعاء شهود الواقعة.

 

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الجيرة قسم شرطة أوسيم قاضي معارضات الجيزة العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال
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