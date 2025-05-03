السبت 03 مايو 2025
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حوادث

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

مصرع عنصرين إجراميين
مصرع عنصرين إجراميين بأسوان فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

لقي عنصران إجراميان مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، تمكنت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبدعم من قوات الأمن المركزى، من استهداف عنصرين جنائيين خطرين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأكدت التحريات أن العنصرين، اللذين سبق اتهامهما والحكم عليهما فى قضايا جنايات شملت "مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه"، يتخذان من إحدى المناطق بمحافظة أسوان وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية، توجهت القوات لموقع تواجدهما، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية، ما دفع القوات للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

وعُثر بحوزتهما على أكثر من 55 كيلوجرامًا من مخدرى الحشيش والبانجو، و5 بنادق آلية، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون ونصف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.

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