الأمن يضبط قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية بصحبته أطفال بأحد شوارع القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط سائق لأداء حركات استعراضية أثناء قيادة سيارة وبصحبته أطفال جلسوا خارجها، مما عرض حياتهم والمارة للخطر.

حفيد صاحب العربية وأصدقائه.. ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بصحبته أطفال يجلسون خارجها

وكانت منشورات قد تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومقاطع فيديو لقائد سيارة يقوم بحركات استعراضية، بينما كان عدد من الأطفال يجلسون أعلى السيارة أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة.

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بصحبته أطفال يجلسون خارجها

وعلى الفور، قامت الجهات المعنية بمديرية أمن القاهرة بفحص الواقعة، حيث تم ضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه يعمل سائقًا خاصًا ويحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بمحافظة الجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة استعراض بالسيارة وجلوس أطفال خارجها بالقاهرة



وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بقصد الدعابة، موضحًا أن ذلك حدث أثناء قيامه بتوصيل حفيد مالك السيارة وعدد من زملائه من المدرسة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.