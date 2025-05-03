شاب يذبح شقيقته بـ"كتر" ويمثل بجثتها لشكه في سلوكها بأوسيم

جريمة بشعة شهدتها منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة عندما أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحًا باستخدام "كتر" والتمثيل بجثتها، بزعم سوء سلوكها ومعايرة الجيران له بسببها.

العثور على سيدة مقتولة بأوسيم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة أوسيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة تدعى "شروق. م"، فى العقد الثالث من عمرها، ربة منزل، مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وطعنات متفرقة في القدم اليسرى والرسغ، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين على مكان الواقعة وتحديد مرتكب الجريمة.

أخ يقتل شقيقته بأوسيم

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها، ويدعى "محمد. م"، فني ألوميتال، فى العقد الثالث من عمره بسبب خلافات أسرية.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مدعي وجود خلافات بين شقيقته وزوجها دفعتها لترك منزل الزوجية، والإقامة لدى أحد أقارب والدهما.

اعترافات قاتل شقيقته بأوسيم

وأضاف المتهم أن ما وصفه بـ"سوء سلوك" شقيقته وتعدد علاقاتها – حسب قوله – دفع البعض إلى معايرته بها، مما أثار غضبه ودفعه لقتلها.

وأشار إلى أنه فور علمه بمكانها، توجه إليها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، انتهت بذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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