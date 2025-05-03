السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب يذبح شقيقته بـ"كتر" ويمثل بجثتها لشكه في سلوكها بأوسيم

شاب يذبح شقيقته بـكتر،
شاب يذبح شقيقته بـ"كتر"، فيتو

جريمة بشعة شهدتها منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة عندما أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحًا باستخدام "كتر" والتمثيل بجثتها، بزعم سوء سلوكها ومعايرة الجيران له بسببها.

 

العثور على سيدة مقتولة بأوسيم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة أوسيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة تدعى "شروق. م"، فى العقد الثالث من عمرها، ربة منزل، مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وطعنات متفرقة في القدم اليسرى والرسغ، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين على مكان الواقعة وتحديد مرتكب الجريمة.

 

أخ يقتل شقيقته بأوسيم

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها، ويدعى "محمد. م"، فني ألوميتال، فى العقد الثالث من عمره بسبب خلافات أسرية.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مدعي وجود خلافات بين شقيقته وزوجها دفعتها لترك منزل الزوجية، والإقامة لدى أحد أقارب والدهما.

 

اعترافات قاتل شقيقته بأوسيم

وأضاف المتهم أن ما وصفه بـ"سوء سلوك" شقيقته وتعدد علاقاتها – حسب قوله – دفع البعض إلى معايرته بها، مما أثار غضبه ودفعه لقتلها. 

وأشار إلى أنه فور علمه بمكانها، توجه إليها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، انتهت بذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على سيدة مقتولة بأوسيم أخ يقتل شقيقته بأوسيم اعترافات قاتل شقيقته بأوسيم أوسيم أخ يقتل شقيقته قاتل شقيقته بأوسيم

مواد متعلقة

لخلاف على 50 جنيهًا، تجديد حبس عاطل قتل عاملا في أكتوبر

حبس عامل قتل زوجته في المرج

ads

الأكثر قراءة

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

حالة الطقس اليوم، تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحرى وهذا موعدها فى القاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

هل توجد مشكلة في تدبير العملة الصعبة للعملاء؟ البنك الأهلي يرد

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء للميت على القبر في جماعة بصوت مسموع؟ دار الإفتاء تُجيب

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

المزيد
الجريدة الرسمية