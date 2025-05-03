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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تزعم تعرضها لسوء معاملة داخل مركز شرطة الخانكة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،  ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التحقق من حقيقة مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة تزعم تعرضها لسوء معاملة داخل مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء محاولتها تحرير محضر ضد شقيقات طليقها بدعوى سرقة محتويات منزلها.

 

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تزعم تعرضها لسوء معاملة داخل مركز شرطة الخانكة

 

بالفحص، تبين عدم صحة ما ورد بالمقطع، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 12 فبراير الماضي، حين حضر إلى مركز الشرطة أحد الأشخاص مصابًا بجروح، وقدم بلاغًا ضد طليقته -وهي ذاتها ناشرة الفيديو- ووالدها، يتهمهما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك على خلفية خلافات زوجية بسبب بيعها نصيبه في منزل مشترك دون علمه، باستخدام توكيل رسمي مُحرر لها.

 

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وتبين من التحريات أن السيدة ووالدها حضرا من تلقاء نفسيهما إلى المركز، وتم سماع أقوالهما، حيث أنكرا التعدي، واتهمت هي شقيقات طليقها بإتلاف باب شقتها والاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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