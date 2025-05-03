السبت 03 مايو 2025
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حوادث

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

فتاة تمارس اليوجا
فتاة تمارس اليوجا فوق سيارة أعلي كوبري أكتوبر، فيتو

فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر، وسط صخب محافظة القاهرة وضجيج السيارات الذي لا يهدأ، في قلب زحام كوبري أكتوبر، توقفت عقارب الزمن للحظات، فتاة غريبة، بخطوات واثقة ونظرات تائهة، تترجل من سيارتها، تتسلّق سيارة أخرى وسط الزحام، وتقف بكل هدوء، وكأنها وحدها في هذا العالم، ثم تبدأ بأداء حركات يوجا ببطء، وثبات أشبه برقصة تأملية، غير عابئة بأنفاس المدينة المتسارعة، ولا بأبواق السيارات الغاضبة، كأنها تسخر من الواقع أو تهرب منه

فتاة تمارس اليوجا فوق سيارة أعلي كوبري أكتوبر
فتاة تمارس اليوجا فوق سيارة أعلي كوبري أكتوبر

فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر

المارة مذهولون، السائقون في صدمة، والهواتف تلتقط المشهد الذي تحول في دقائق إلى تريند على مواقع التواصل، لم يكن عرضا فنيا، ولم تكن لحظة عبث، بل كانت صرخة صامتة من فتاة يحمل جسدها السكون، وتحمل روحها العاصفة.
 

فتاة تمارس اليوجا فوق سيارة أعلي كوبري أكتوبر
فتاة تمارس اليوجا فوق سيارة أعلي كوبري أكتوبر

فيديو فتاة تمارس اليوجا فوق سيارة أعلي كوبري أكتوبر

ثوان مرت على قائدى السيارات أعلى كوبري أكتوبر كأنها دهر، توقفت السيارات، تسمرت الأعين، بينما تسللت الهواتف المحمولة لتوثق اللحظة الغريبة، وانتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، متصدرا التريند، ومثيرا سيلا من التساؤلات والتكهنات: من هي هذه الفتاة؟ ولماذا فعلت ذلك؟ وهل كانت تؤدي عرضا فنيا رياضيا أم أنها لحظة جنون عابرة؟

لم تمر الواقعة مرور الكرام خصوصا عقب تداول المقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وأصبحت ترند فى ساعات قليلة،  وزارة الداخلية تابعت المقطع المتداول، وتحركت على الفور لفحص ملابسات الحادثة.

 

فتاة اليوجا تحمل جنسية أجنبية

وبإجراء التحريات والفحص نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف تفاصيل الواقعة، حيث تبيّن أن الفتاة تحمل جنسية أجنبية، وكانت تستقل سيارة قبل أن تترجل منها فجأة، وتعتلي سيارة أخرى تصادف مرورها، المفاجأة أربكت سائق السيارة الملاكي، لكنه توقف سريعًا حفاظًا على سلامتها من تعرضها أى مكروه.

فتاة تمارس اليوجا فوق سيارة أعلي كوبري أكتوبر
فتاة تمارس اليوجا فوق سيارة أعلي كوبري أكتوبر

فتاة اليوجا تعاني من اضطراب نفسي

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن الفتاة يونانية الجنسية فلسطينية الأصل ومهتزة نفسيًا وتم عرضها على الطب النفسي، وأن تصرفها لم يكن سوى انعكاس لحالتها الذهنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف جميع جوانب الواقعة.

 

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