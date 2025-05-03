السبت 03 مايو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مخدرات بـ 20 مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة
ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد تجار السموم البيضاء، حيث نجحت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة بالقاهرة.

كشفت التحريات أن التشكيل مكون من 3 عناصر إجرامية، يقيمون بمحافظة القاهرة، وكانوا يعتزمون ترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل البلاد.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه
ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه

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عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 61 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة شملت: "إستروكس، شادو، حشيش صناعي، وهيدرو"، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش. وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 20 مليون جنيه.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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